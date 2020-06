Homem ferido com gravidade em acidente com trator em Macedo de Cavaleiros

Glória Lopes Hoje às 11:56 Facebook

Um homem, com cerca de 40 anos, ficou ferido com gravidade num acidente com um trator, esta manhã de segunda-feira, quando estava a trabalhar na aldeia de Edroso, no concelho de Macedo de Cavaleiros.

Segundo uma fonte dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros, a vítima sofreu ferimentos graves numa perna que se presume tenham sido provocados pelo escarificador. Depois de socorrido no local, o homem foi transportado para o Hospital de Bragança.

O acidente vai ser investigado pela Autoridade para as Condições do Trabalho.