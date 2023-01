Um homem morreu, esta tarde de sexta-feira, na localidade de Cortiços, em Macedo de Cavaleiros, atropelado pela própria viatura.

"O óbito foi declarado no local pelo médico do helicóptero INEM estacionando em Macedo de Cavaleiros", explicou o comandante dos Bombeiros do concelho, Pedro Venceslau.

Foram populares que encontraram a vítima debaixo do carro, à entrada da aldeia de Cortiços, cerca das 17 horas. O socorro envolveu 13 operacionais e cinco viaturas.