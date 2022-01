Homem morre em acidente com trator em Macedo de Cavaleiros 

Um homem, com cerca de 40 anos, morreu este sábado à tarde na sequência de um acidente com um trator agrícola na localidade de Bousende, no concelho de Macedo de Cavaleiros.

Segundo a GNR, presume-se que a vítima estaria a trabalhar num terreno com mato, quando o veículo capotou, arrastando o condutor que ficou sob a máquina. O socorro foi acionado cerca das 16 horas. O óbito foi declarado no local pela equipa do Helicóptero do INEM estacionado em Macedo de Cavaleiros.

A família da vítima careceu de apoio psicológico, facultado por uma equipa do INEM.