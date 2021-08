Glória Lopes Hoje às 11:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem, com cerca de 80 anos, foi encontrado morto junto a um trator agrícola esta manhã de terça-feira, na Estrada Nacional 102, entre Carrapatas e Grijó, no concelho de Macedo de Cavaleiros.

A vítima sofreu um acidente com o veículo e foi alvo de reanimação no local, mas as tentativas não surtiram efeito e o óbito acabou por ser declarado.

O socorro esteve a cargo de 14 operacionais, apoiados por cinco viaturas dos Bombeiros, GNR e VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação).