Incêndio destruiu habitação em empreendimento turístico

Um incêndio destruiu totalmente uma habitação de apoio num empreendimento turístico em Chacim, no concelho de Macedo de Cavaleiros. Não há registo de vítimas.

Na origem do fogo terá estado uma lareira, cujas chamas se propagaram à unidade onde estava localizada. Segundo uma fonte dos Bombeiros de Macedo de Cavaleiros, as chamas ficaram confinadas à habitação de apoio e não alastraram a outros espaços do empreendimento devido à rápida intervenção dos Bombeiros Voluntários.

No combate ao fogo estiveram envolvidos 18 operacionais da corporação macedense apoiados por cinco viaturas.