Adolescente de 14 anos morre afogado na albufeira do Azibo

Um jovem de 14 anos dado como desaparecido, esta quinta-feira à tarde, numa das praias da albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros, morreu afogado, apesar de ter sido sujeito a várias manobras de reanimação.

O óbito foi confirmado ao JN pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança.

O alerta para o desaparecimento do jovem foi dado pelas 18.30 horas, por pessoas que se encontravam na praia. Para o local, foram enviados 17 meios humanos dos Bombeiros, GNR e INEM, apoiados por seis viaturas, nomeadamente um barco e mergulhadores dos Voluntários de Macedo de Cavaleiros, que resgataram o corpo da água em situação de pré-afogamento.

Segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros, o acidente ocorreu na Praia da Ribeira, junto a uma plataforma instalada na albufeira e muito usada para mergulhos, onde o adolescente se encontrava acompanhado por amigos.

A Albufeira do Azibo tem duas praias, a da Fraga da Pegada e a da Praia da Ribeira. Esta última é muito frequentada por famílias com crianças e adolescentes, uma vez que está dotada de vários equipamentos como escorregas, insufláveis e pequenos barcos de lazer.

As duas praias do Azibo são vigiadas por uma empresa privada com nadadores-salvadores. Até há dois anos, a vigilância era assegurada por elementos dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros com formação especializada.