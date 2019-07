Albufeira do Azibo tem a "Praia Fluvial do Ano"

Hoje às 11:50 Facebook

Uma das praias da albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros, foi eleita "Praia Fluvial do Ano", uma distinção que se junta a vários galardões arrecadados pela qualidade ambiental, divulgou o município do distrito de Bragança.

A Praia da Fraga da Pegada foi agora distinguida numa votação dos portugueses promovida pela revista Guia das Praias Fluviais e que incidiu sobre todas as praias fluviais de norte a sul do país classificadas pela APA - Agência Portuguesa do Ambiente e uma seleção das melhores zonas balneares não classificadas de Portugal, segundo a autarquia.

Para o presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues, "é sintomático que, ano após ano, as praias do Azibo sejam distinguidas por entidades tão idóneas como a Agência Portuguesa do Ambiente, a Fundação para a Educação Ambiental (Bandeira Azul) e a Quercus ou através da votação do público, como sucedeu agora com a votação das Praias Fluviais ou com o Prémio Cinco Estrelas Regiões".

A distinção "Praia Fluvial do Ano" ocorre pouco depois de outro reconhecimento, da associação ambientalista Quercus, que atribuiu a categoria "Qualidade de Ouro" às praias da Fraga da Pegada e da Ribeira, duas das 40 localizadas no interior do país.

"Ao longo dos últimos meses as praias do Azibo receberam várias distinções. Esta, já em plena época balnear, é mais uma distinção que valoriza a excelência da zona balnear do Azibo, sucessivamente distinguida com vários galardões", reiterou o autarca local.

A construção de uma barragem no final dos anos de 1970 abriu caminho à criação de uma das zonas balneares mais procuradas do Nordeste Transmontano com duas praias fluviais em torno da albufeira no rio Azibo, a Praia da Fraga da Pegada e a Praia da Ribeira.

As duas praias têm Bandeira Azul há 16 e dez anos consecutivos e, em 2012, a da Ribeira foi eleita uma das "7 Maravilhas - Praias de Portugal". O local é também conhecido pela acessibilidade a pessoas com deficiência.

A Albufeira do Azibo foi idealizada para servir de apoio ao regadio agrícola no concelho de Macedo de Cavaleiros, mas ganhou visibilidade pelas condições para o lazer e pela riqueza ambiental.

A zona tem o estatuto de Paisagem Protegida e abrange as freguesias de Vale da Porca, Santa Combinha, Podence, Salselas e Vale de Prados, no concelho de Macedo de Cavaleiros.

A Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo integra a Rede Natura 2000 com "uma mescla de flora mediterrânica e atlântica" em que sobressaem variedades como o carvalho, castanheiro, oliveira, Cinha, lameiros e vegetação mais rasteira e rara "em que se destaca dezena e meia de espécies de orquídeas espontâneas".