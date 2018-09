Autarca vai fazer cirurgias de graça no hospital de Macedo de Cavaleiros

Glória Lopes Hoje às 19:57 Facebook

Benjamim Rodrigues é médico cirurgião e propõe-se realizar 100 operações por ano

O apelo da Medicina falou mais alto e o presidente da câmara de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues, cirurgião ortopedista, que tinha a carreira suspensa desde que foi eleito autarca em 2017, vai fazer voluntariado na Unidade Local de Saúde do Nordeste.

"É uma oportunidade para colaborar com o serviço de Ortopedia, no hospital de Macedo de Cavaleiros, para colmatar um espaço vazio deixado por outro médico que foi embora. Nada impede que o faça, desde que não aufira qualquer valor monetário", explicou o autarca ao JN.

A legislação não permite a acumulação do cargo de autarca com outra atividade, por isso Benjamim Rodrigues vai fazer cirurgias "pro bono", que lhe ocuparão quatro horas de 15 em 15 dias. No final de um ano poderá significar mais 100 cirurgias realizadas a mais naquele hospital.

O exercício da profissão em regime de voluntariado não é novidade para este médico que enquanto foi presidente da junta de freguesia de Talhas, sua terra natal, dava consultas grátis aos habitantes das aldeias no edifício da sede da autarquia. "Já tinha feito voluntariado em África. Agora muita gente me tem abordado dizendo que há listas de espera e têm consultas atrasadas e precisam de ser operados", contou Benjamim Rodrigues.