GNR recuperou 22 quilogramas de explosivos

A GNR anunciou esta quinta-feira a recuperação de 22 quilogramas de explosivos para uso civil que se encontravam num armazém devoluto nos arredores da cidade de Macedo de Cavaleiros.

Segundo uma fonte do comando desta força de segurança em Bragança, o material explosivo, que serviria para a exploração de inertes, foi detetado, ontem, na sequência de uma denúncia feita pelos herdeiros do proprietário, entretanto falecido, que se depararam com a sua existência.

Após confirmada a presença dos explosivos a GNR acionou a Equipa de Inativação de Explosivos do Comando Territorial de Vila Real, que depois de adoptar as medidas de segurança adequadas, tendo em conta a situação de risco para a população, procedeu à recolha do material em segurança para posterior eliminação.