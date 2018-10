Homem morre em acidente de trator em Macedo de Cavaleiros

Glória Lopes Hoje às 18:23 Facebook

Um homem, de 40 anos, morreu, esta terça-feira à tarde, em Vilar Ouro, na freguesia de Espadanedo, concelho de Macedo de Cavaleiros, depois de ter sido projetado de um trator agrícola que se despistou e caiu numa ravina.

O comandante dos bombeiros de Macedo de Cavaleiros, João Venceslau, adiantou que o veículo caiu de uma ribanceira e que vítima sofreu vários ferimentos, que se revelaram fatais. Segundo a agência Lusa, a vítima mortal é filha do presidente da União de Freguesias de Espadanedo, Edroso, Murçós e Soutelo Mourisco.

O socorro foi prestado por 12 meios humanos apoiados por cinco veículos, que enfrentaram dificuldades em chegar ao local do acidente, por ser uma zona de acesso difícil e sem cobertura de rede móvel.

O óbito foi declarado no local do acidente pelo médico da Viatura de Emergência e Reanimação do Hospital de Bragança.