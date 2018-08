Idoso atropelado pelo próprio trator ficou gravemente ferido

Gloria Lopes 26 Maio 2018 às 20:05 Facebook

Um homem de 82 anos ficou gravemente ferido, este sábado, na sequência de um atropelamento pelo próprio trator agrícola que conduzia na aldeia de Grijó, concelho de Macedo de Cavaleiros.

Segundo uma fonte da GNR, tudo indica que o trator tenha ficado mal travado, acabando por iniciar a marcha e atropelar o seu condutor, provocando-lhe fraturas em várias partes do corpo. No local do acidente estiveram os Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros, a GNR e a VMER de Bragança. A vítima foi transportada para o hospital de Bragança.