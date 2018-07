Idoso morre atropelado pelo trator em Macedo de Cavaleiros

27 Abril 2018 às 12:23 Facebook

Um homem de 81 anos morreu, esta sexta-feira, em Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, na sequência de um acidente com o trator agrícola que conduzia.

De acordo com as relações públicas do Comando Distrital de Bragança da GNR, a vítima estaria a lavrar terrenos, na zona do Lombo, localidade do concelho de Macedo de Cavaleiros quando o veículo que conduzia capotou num terreno com declive. O homem foi atingido mortalmente.

Ao acidente, acorreram dez elementos dos bombeiros apoiados por três viaturas e ainda foi acionado o helicóptero do INEM, segundo dados que constam no site da Autoridade Nacional da Proteção Civil.