Mais de seis milhões de euros para combater insucesso escolar em Trás os Montes

Glória Lopes 07 Maio 2018 às 19:02 Facebook

Twitter

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Terras de Trás os Montes vai investir 6.7 milhões de euros para implementar um programa de combate ao insucesso escolar, apresentado esta segunda-feira, nos nove municípios da sua área de abrangência.

Segundo o secretário-geral da CIM, Rui Caseiro, o objetivo passa por encontrar as melhores soluções para o Nordeste Transmontano sair da cauda do insucesso escolar na região e no país. No distrito de Bragança, a taxa de retenção e desistência no ensino básico, no ano letivo de 2015/2016, foi de 7,3%, mais de 2% à média da região Norte, que ronda os 5,6%, bem como superior à taxa de Portugal Continental que é de 6,6%.

Já no ensino Secundário, a taxa de retenção e desistência foi de 19,2%, quando a média da região norte é de 10,2% e a de Portugal continental é de 12%. O secretário de Estado da Educação, João Costa, que participou na sessão de apresentação do plano, considera que é necessário "verificar a sustentabilidade futura dos planos e envolver as escolas". No caso do da CIM, será criado um observatório para fazer a sua monitorização ao longo dos 36 meses em que o plano estará em execução.

O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar prevê a implementação de um total de 12 projetos, sete supramunicipais e 5 de âmbito municipal, por exemplo, para a promoção da leitura e da escrita ou ainda o desenvolvimento da ciência ou do empreendedorismo. No total, envolve 11 mil alunos, dos quais perto de três mil precisam de maior atenção.

A grande missão deste programa passa por reduzir a taxa de retenção em 25% no Nordeste Transmontano, atingindo se valores abaixo de 6% para o ensino básico e de 15,2% para o ensino secundário.