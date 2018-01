Morreu diácono que organizou protestos contra retirada do heli do INEM

Glória Lopes Ontem às 22:44 Facebook

Foi encontrado morto esta tarde na sua residência, em Macedo de Cavaleiros, o diácono Ilídio Mesquita, impulsionador de várias manifestações de protesto contra a intenção do governo de retirar o helicóptero do INEM daquela cidade, ações realizadas nos anos de 2012 e 2013 que muito contribuíram para que o meio aéreo continue no Nordeste Transmontano.

Ilídio Mesquita, com cerca de 51 anos, era diácono na Diocese de Bragança-Miranda há vários anos.

Segundo uma fonte da GNR, tudo indica que a morte se deve a uma doença súbita, que o impediu de pedir auxilio.

O corpo foi encaminhado para o Gabinete de Medicina Legal para ser autopsiado.