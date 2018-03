Mulher encontrada ferida dentro de carro despistado

Glória Lopes Hoje às 18:06 Facebook

Uma mulher com cerca de 45 anos foi encontrada ferida dentro de um automóvel despistado, este sábado de manhã, cerca das 8 horas, na Nacional 15, perto de Lamas, em Macedo de Cavaleiros, por um condutor que ali circulava.

Uma fonte dos bombeiros indicou que a vítima, natural de Alfândega da Fé e com residência em Macedo de Cavaleiros, foi encontrada ferida e em estado de hipotermia no interior do automóvel semi-capotado. Presume-se que o acidente tenha ocorrido cerca das 4 horas mas a mulher, que sofreu ferimentos ligeiros, não conseguiu pedir socorro. Foi transportada para o Hospital de Bragança pelos bombeiros.