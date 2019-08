Música e desporto radical animam Azibo este sábado

Hoje às 18:05 Facebook

A Praia da Fraga da Pegada, em Macedo de Cavaleiros, recebe no próximo sábado a primeira edição do evento Aziborne, uma prova de desportos radicais que vai convidar os participantes a descobrir as paisagens naturais do território macedense de uma forma diferente, e ainda a segunda edição do Sunset Azibo.

Da Serra de Bornes à Albufeira do Azibo, o Aziborne Extreme propõe uma prova de canoagem de 0,8 quilómetros, 30 quilómetros de bicicleta, 10 quilómetros de parapente e 15 quilómetros de corrida entre dois locais emblemáticos do concelho, com muito ainda por descobrir.

