Requalificação de bairro em Macedo de Cavaleiros vai custar 2,7 milhões

O Município de Macedo de Cavaleiros já lançou o concurso público para a execução da primeira fase das obras de requalificação do Bairro de São Francisco de Assis.

O investimento total que é necessário para recuperar o bairro é da ordem dos 2,7 milhões de euros, mas na primeira fase estimam-se gastos na ordem dos 1,5 milhões de euros, financiados em 85% por fundos europeus. A cargo da autarquia ficará um esforço financeiro de 400 mil euros.

Neste bairro social, com 119 edifícios e 164 alojamentos, residem 339 pessoas, a maioria das quais tem mais de 65 anos.

O presidente do município, Benjamim Rodrigues, adiantou que "já foram apresentadas várias candidaturas e, muito em breve, será escolhida a proposta vencedora", por isso está confiante que, após a obtenção do aval do Tribunal de Contas, as obras possam avançar até ao verão.

"Esta é uma zona da cidade foi pouco intervencionada nas últimas três décadas, tem já fracas condições nos espaços exteriores e com algum nível de degradação nos prédios por causa da deficiência de materiais de revestimento externo, tanto nas paredes como nos telhados. Há situações calamitosas que estão a causar problemas de saúde a alguns moradores", explica o autarca.

Entre os trabalhos a realizar está prevista a colocação de caixilharias novas, com rotura térmica e vidros duplos, e o isolamento das paredes com um revestimento específico para melhorar as condições térmicas. Nos blocos vão ser retiradas as chapas da cobertura, que serão substituídas por chapa isotérmica, enquanto nas moradias serão colocadas telhas cerâmicas com isolamento térmico.

Ao nível dos espaços exteriores estão previstas intervenções ao nível do saneamento, do abastecimento de água, das telecomunicações, das águas pluviais e espaços verdes, bem como a pavimentação dos arruamentos e dos passeios.