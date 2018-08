Hoje às 15:29 Facebook

O município de Macedo de Cavaleiros acolhe, nos próximos dias 24 e 25 de agosto, a partir das 21h30, na Praça das Eiras, o XVIII Festival Internacional de Música Tradicional.

A 18.ª edição conta com as participações especiais de ETNOTIKA, um agrupamento musical que interpreta um amplo reportório de músicas dos Balcãs, e do quinteto Magali Revollar.

