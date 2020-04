Macedo de Cavaleiros apela ao consumo de produtos agrícolas locais

Glória Lopes Hoje às 16:29 Facebook

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros lançou a campanha "Consuma Local" para incentivar os consumidores a comprar o que se produz localmente e ajudar os produtores agrícolas e pecuários do concelho.

Município está a criar uma base de dados com todos os produtores interessados em participar, para permitir um escoamento mais fácil do que se produz neste concelho. Produtores de azeite, queijos e morangos já aderiram à iniciativa.

"Sabemos das dificuldades sentidas por muitos produtores nesta fase, razão pela qual queremos servir de elo de ligação entre quem produz e quem pretende comprar mas, neste momento, não pode sair de casa", explica o presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues.

Para facilitar este intercâmbio comercial entre produtor e consumidor final, o município está a contactar os produtores do concelho "e a fazer um levantamento dos produtos que têm para venda", esclarece o autarca. Posteriormente será criada uma base de dados com os contactos a divulgar na página da autarquia, nas redes sociais, assim como pelos presidentes de junta de freguesia, de forma a facilitar a ponte com os produtores agrícolas e de pecuária.

"Na nossa região estamos, naturalmente, a falar de produtores que até aqui vendiam para pequenas superfícies comerciais ou mesmo para o consumidor final", refere Benjamim Rodrigues.

Face à estrutura demográfica da população que trabalha no setor primário, muito envelhecida, o autarca indica que, "através do Gabinete de Empreendedorismo e Desenvolvimento Rural (EDRU), estão já a ser feitos contactos com as pessoas que vivem da terra e da criação de gado e que, como sabemos, não têm redes sociais nem usam a Internet.

Mais de 10 produtores inscreveram-se nos primeiros dias. Já há reações positivas, uma vez que os técnicos do EDRU foram, entretanto, contactados por uma grande superfície de Macedo de Cavaleiros "que quer saber que produtos e quantidades os produtores têm para venda, estando em cima da mesa a possibilidade de comprarem parte desses produtos", sublinha Benjamim Rodrigues. "É este espírito de entreajuda no território que pretendemos incentivar e que está na base do desafio lançado pela ministra da Agricultura e que serviu de inspiração para o lançamento do "Consuma Local", acrescentou.

O autarca espera que esta iniciativa possa ser replicada após o final de todas as restrições impostas por esta crise sanitária.