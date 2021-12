Macedo de Cavaleiros cancela Feira da Caça

Glória Lopes Hoje às 15:27 Facebook

Foi cancelada a XXV Feira da Caça e Turismo e XXVII - Festa dos Caçadores do Norte, prevista de 20 a 23 de janeiro em Macedo de Cavaleiros, como medida cautelar do município face à atual situação pandémica.

"Perante o aumento de novos casos, o executivo viu-se obrigado a suspender aquele que é um dos maiores certames da região norte de Portugal e Galiza. A decisão decorreu de uma reunião com os serviços de saúde pública, nomeadamente com a Delegada de Saúde, Inácia Rosa, que aconselhou vivamente o cancelamento do evento emblemático do concelho de Macedo de Cavaleiros", informou fonte autárquica.

O certame era um dos principais eventos turísticos do concelho no inverno, atraindo milhares de visitantes que se deslocavam pela feira e pela gastronomia, bem como centenas de caçadores que participavam nas montarias.

Rui Vilarinho, vereador com o pelouro dos Mercados e Feiras na Câmara de Macedo de Cavaleiros, referiu que a organização precisa de ser "parte da solução e não do problema".

"Acredito que os macedenses compreenderão a nossa decisão, assim como vamos também aconselhar todas as juntas de freguesia e associativas de caça a não realizarem, a partir de agora, os seus eventos cinegéticos que possam propiciar o ajuntamento de pessoas", explicou.