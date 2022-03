Macedo de Cavaleiros concluiu obras no valor de mais de 1,2 milhões de euros

A Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros concluiu nas últimas semanas várias obras que implicaram um investimento superior a 1,2 milhões de euros.

A obra mais emblemática é o quartel da GNR, onde foram investidos cerca de 600 mil euros e dois anos de trabalhos de recuperação e reabilitação do edifício que se encontrava muito degradado. "É um momento muito importante, porque os nossos militares têm finalmente condições dignas para trabalhar", referiu o presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues.

O projeto resulta de um esforço conjunto entre a Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna, financiadora das obras, e a autarquia, responsável pelo lançamento e gestão dos trabalhos. "É um claro exemplo de como o Estado Central e autarquias podem e devem colaborar no sentido de melhorar as condições de vida e de trabalho de quem se encontra no Interior", afirmou o autarca.

Foi ainda concluído o Centro Hípico de Grijó, com um investimento global na ordem dos 500 mil euros. O projeto contemplou duas fases, uma de recuperação do espaço existente, e outro de construção de um edifício de apoio. A primeira obra, orçada em cerca de 340 mil euros, consistiu na melhoria e modernização das infraestruturas e construção de um edifício Box com picadeiro coberto, com 16 boxes para os cavalos, sala de arreios, zona para ração, outra para depósito de serradura, dois espaços para lavagem dos cavalos, local de armazenagem de fardos, nitreira, zona bancada e picadeiro coberto.

Também pronta a inaugurar está a Fase 2 do Projeto Bicity, com um investimento de 150 mil euros, que permitiu criar condições para a circulação pedonal e ciclável de forma segura e confortável na envolvente ao Mercado Municipal.

Esta ciclovia de cariz urbano irá ligar à Fase 1 do Projeto Bicity, que consiste numa ecovia que irá articular com as antigas estações da Linha do Tua de Macedo de Cavaleiros.