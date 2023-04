Macedo de Cavaleiros dá bolsas de estudo a 40 alunos do ensino superior

A Câmara de Macedo de Cavaleiros vai gastar 55 mil euros para pagar bolsas de estudo a 40 estudantes do concelho que frequentam o Ensino Superior.

"Esta é mais uma medida na sequência dos apoios que temos dado aos jovens macedenses, de modo a proporcionar melhores condições na persecução dos seus estudos, designadamente no Ensino Superior", explicou a vereadora Sónia Salomé, do pelouro da Educação, acrescentado que se trata de um investimento no futuro destes jovens e do concelho.

"Estamos a ajudar na formação de alunos que podem ser os futuros quadros de empresas ou até, eles próprios, empreendedores, empresários e criadores de empregos", referiu.

O município defende que estes apoios são de extrema importância para as famílias face à crise que se vive no país, nomeadamente a subida das taxas de juro e a subida da inflação.

O programa "Macedo Educar", onde está incluída a atribuição de bolsas, contempla ainda a oferta de livros de fichas aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico.