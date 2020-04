Macedo de Cavaleiros entregou cabazes com comida a 63 famílias

Glória Lopes Hoje às 15:50 Facebook

De modo a mitigar situações de carência imediata, a Câmara de Macedo de Cavaleiros entregou cabazes alimentares a 63 famílias residentes no concelho, abrangendo cerca de 200 pessoas, 65 das quais menores de idade.

Esta ajuda foi feita ao abrigo do Programa de Apoio Alimentar (PAAL), criado para minimizar os impactos económicos e financeiros criados pela pandemia. "É uma forma de ajudar famílias que, fruto desta crise sanitária que está a afetar o país, ficaram sem quaisquer rendimentos e para as quais os apoios do Estado a que têm direito são manifestamente insuficientes para sobreviverem com dignidade", referiu o presidente da autarquia, Benjamim Rodrigues.

Várias famílias têm procurado ajuda no município, que está a responder na medida do possível. Nesta primeira fase, 29 famílias (78 adultos e 31 menores) que procuraram apoio são de nacionalidade búlgara e já tinham recebido vouchers de emergência para a aquisição de bens essenciais. "Sempre dissemos que os vouchers diários eram uma medida provisória, enquanto se organizava este apoio social, mais ajustado às necessidades de cada um", esclareceu Benjamim Rodrigues.

O PAAL foi uma das medidas de apoio social que o município desenvolveu para ajudar nesta altura de mais carências. "Trata-se de um cabaz alimentar, para um mês, que inclui produtos como azeite, arroz, feijão, massa, leite, tomate, entre vários outros bens de primeira necessidade", afirmou o autarca, esclarecendo, que o município recorre a produtores locais, uma vez que este programa coordena com um outro, o "Consuma Local", que privilegia a compra de bens alimentares a produtores e criadores de Macedo de Cavaleiros.