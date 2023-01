Macedo de Cavaleiros financia curso de técnico de manutenção de helicópteros

A Câmara de Macedo de Cavaleiros está disposta a adiantar até 50% do valor das propinas dos alunos que queiram fazer um curso de formação para técnico de manutenção de aeronaves, nomeadamente helicópteros de turbina, que vai abrir naquela cidade, e, desta forma atrair mais jovens para o concelho.

"O município aprovou um apoio financeiro para as primeiras doze inscrições. Faz-se um contrato de financiamento com os alunos e a Câmara adianta 50% do valor do curso. Os beneficiários terão depois cerca de dois anos, após o início da atividade profissional, para saldarem a verba e reembolsarem a autarquia", explicou Paulo Rogão, vereador da Câmara de Macedo de Cavaleiros.

O curso faculta formação para técnicos de manutenção de helicópteros de turbina e tem a duração de dois anos, com cerca de 2400 horas, repartidas entre teoria e prática. A formação tem custo aproximado de 14500 euros, mil euros de inscrição e o restante é pago em mensalidades.

PUB

Trata-se de uma formação altamente qualificada que resulta de uma parceria com a ATCentro uma empresa que quer instalar-se no Centro de Competências Aeronáuticas de Macedo de Cavaleiros, localizado no heliporto municipal. "É uma empresa especializada em formação aeronáutica e vai ministrar cursos da área da aeronáutica. A Câmara já assinou um protocolo com essa empresa e está a iniciar-se o processo de candidaturas para alunos, de modo que o curso possa começar no próximo ano letivo", referiu Paulo Rogão.

O autarca espera que a formação "cative muitos jovens, porque o curso tem futuro, uma vez que há falta de técnicos nesta área".

As aulas práticas vão realizar-se no Centro de Competências Aeronáuticas de Macedo de Cavaleiros, onde está em fase de instalação uma empresa de manutenção de helicópteros. "O aluno sai habilitado para fazer a manutenção de helicópteros", acrescentou Paulo Rogão.

A autarquia fez um investimento de cerca de 600 euros no Centro de Meios Aéreos e Proteção Civil, cujas obras devem ser concluídas nas próximas duas semanas.