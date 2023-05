Macedo de Cavaleiros inaugurou centro de transportes

O novo interface tem capacidade para receber mais autocarros e melhores condições de conforto para os utentes.

Depois de vários avanços e recuos da empreitada, a Câmara de Macedo de Cavaleiros inaugurou esta segunda-feira o centro de transportes rodoviários. Trata-se de uma infraestrutura que o governo considera ter muito futuro. "Queremos valorizar o transporte coletivo em todo o país e o transporte cada vez mais verde", afirmou Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente e da Ação Climática, à margem da inauguração.

O interface de transportes substituiu o atual terminal rodoviário, localizado a 50 metros, que o autarca Benjamim Rodrigues considera "um equipamento desajustado, muito exíguo e sem condições de segurança e conforto para os utentes, e que vai ser aproveitado para posto de turismo" do concelho.

Benjamim Rodrigues acredita que o novo equipamento pode ajudar a dinamizar a cidade por estar próximo das escolas, da associação comercial e do pavilhão de exposições. "Fica mais perto do centro da cidade porque adquirimos um terreno para melhorar o acesso", lembrou o autarca.

O ministro vincou que o investimento neste tipo de equipamento "reforça o transporte coletivo" no território. "Temos o programa Protrans (Programa de Apoio à Redução Tarifária) em curso, estamos a desenvolver o bilhete.pt, com o objetivo de os passageiros no mesmo site terem acesso a toda a bilhética nacional de forma prática e acessível", explicou Duarte Cordeiro, que anunciou ainda linhas de financiamento destinada às empresas para promover a aquisição de autocarros sem emissões. "Lançamos um concurso e em breve vai abrir outro. A nível regional temos ainda linhas de financiamento para a promoção de mobilidade ativa, para a qual este interface está preparado de modo a melhorar a relação entre a mobilidade ativa e a mobilidade de transporte coletivo, para a qual existem verbas nos programas operacionais regionais", acrescentou o ministro.

O interface rodoviário custou 1,2 milhões de euros, cofinanciados em 85% por fundos comunitários, o equivalente a cerca de 700 mil euros.