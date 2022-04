Macedo de Cavaleiros recebe bienal de arte dedicada à paisagem

Macedo de Cavaleiros vai receber, de 29 de junho a 29 de setembro, a Bienal de Arte Contemporânea de Trás-os-Montes "Linha de Água", com a presença de cerca de 60 artistas portugueses e estrangeiros.

Segundo a organização, a cargo do município, trata-se de um evento "para fomentar a criação e reflexão artística contemporânea, contextualizada na singularidade do território do Nordeste Transmontano, no património da fauna e flora da paisagem protegida do Azibo".

A mostra coletiva visa constituir-se como um projeto que reúne em conjunto a iniciativa de artistas, curadores e especialistas de arte que se dedicam à prática e investigação artística.

"A Bienal de Arte Contemporânea de Trás-os-Montes ambiciona estabelecer uma perspetiva de futuro na internacionalização em práticas colaborativas de investigação artística, em articulação sistemática com outros diretores artísticos e artistas/investigadores com atividade em centros de investigação artísticos, Institutos de Ensino Superior e Universidades", explicou Inês Falcão, da organização.