Macedo de Cavaleiros vai reforçar capacidade de armazenamento de água

As falhas de abastecimento de água que o tempo quente trouxe à zona alta da cidade de Macedo de Cavaleiros obrigaram o município a tomar medidas urgentes para debelar este problema que o presidente da Câmara atribuiu "ao aumento dos consumos ilícitos que não conseguimos controlar", admitiu Benjamim Rodrigues.

O Executivo Municipal decidiu, no imediato, proceder à aquisição de um depósito de água, que permita reforçar a capacidade de armazenamento na zona alta da cidade e, deste modo, minorar possíveis falhas no abastecimento de água. Foi ainda decidido contratar uma empresa especializada na deteção de fugas para identificar todos os pontos onde possam existir roturas de condutas que necessitem de ser substituídas com urgência, uma vez que o sistema de abastecimento é antigo e "ao longo de décadas pouco ou nenhum investimento recebeu na sua modernização", informou a autarquia.

Benjamim Rodrigues esclareceu ainda que quando se verificaram as ruturas no abastecimento público os técnicos do município tinham "verificado os depósitos e constataram que estavam cheios mas quando houve falhas de água estavam vazios. Ora como é que isso pode ser?".

Outra medida urgente prende-se com a contratação de mais funcionários para os serviços municipalizados de água, "para melhorar a capacidade de resposta e reparação de condutas em caso de falhas no abastecimento.