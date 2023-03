Morreu no hospital idoso colhido por um touro em Macedo de Cavaleiros

Morreu no Hospital de Bragança um homem, com cerca de 80 anos, ferido com gravidade após ter sido colhido por um touro em Macedo de Cavaleiros, esta terça-feira.

O socorro foi solicitado ao início da tarde para a quinta da Folhinha e, à chegada, os Bombeiros Voluntários encontraram a vítima na estrada, indicou fonte da corporação.

O homem foi transportado de helicóptero para o hospital de Bragança.

Segundo o JN apurou, o idoso, que apresentava ferimentos numa perna e hemorragias, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O homem era criador de gado e dedicava-se à venda de carne para talhos e à criação de touros para chegas.