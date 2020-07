Glória Lopes Hoje às 22:39 Facebook

Uma mulher de 46 anos está dada como desaparecida na albufeira do Azibo, em Macedo de Cavaleiros.

Uma fonte da GNR indicou que o alerta para o desaparecimento foi dado por um familiar cerca das 17 horas deste sábado.

A mulher, residente na zona do Porto, ausentou-se da praia da Ribeira com a intenção de ir ao carro mas nunca mais regressou para o local onde estava com a família.

Na praia está uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros de Macedo de Cavaleiros e vários elementos da GNR.