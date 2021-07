Município quer monitorizar fugas de água na rede pública com um drone

Glória Rebelo Hoje às 10:57 Facebook

O Município de Macedo de Cavaleiros decidiu recorrer ao uso de drones equipados com sensores térmicos e câmaras multiespectrais para monitorizar a rede de abastecimento do concelho, onde se verificam fugas de água com frequência.

O recurso a estes meios tecnológicos tem como objetivo facilitar a deteção de zonas da rede com fugas de água, e avançar para uma reparação da canalização mais rápida, com claros ganhos para o orçamento municipal e para os munícipes.

O projeto, apresentado na última Assembleia Municipal, está integrado no Plano de ação no combate a fugas e desperdícios de água que é das mais elevadas a nível nacional, por se tratar de uma rede antiga, obsoleta e que nunca foi alvo de intervenções significativas. "Este é um problema que aflige o nosso território ​​​​​​​há mais de uma década e que tem tido impactos muito significativos nos sucessivos orçamentos municipais", refere o presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues.

O recurso a estes equipamentos permite monitorizar uma área maior, bem como facilita a identificação de possíveis fugas, uma vez que o drone está equipado com câmaras térmicas que assinalam zonas mais frias no solo e onde, por isso, é provável que exista uma acumulação de água.

"Esperamos em breve poder avançar com a compra desses equipamentos que serão um verdadeiro investimento na resolução de um problema que a todos afeta no nosso concelho e para o qual queremos dar os passos concretos para alcançar a sua solução", explicou o autarca.