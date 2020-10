Número de mortes em lar de Macedo de Cavaleiros sobe para quatro

Glória Lopes Hoje às 15:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Morreram mais dois utentes da Casa de Repouso de Macedo de Cavaleiros, elevando assim para quatro o número de óbitos, após testes positivos a covid-19 nesta instituição.

Entre as vítimas, com idades entre os 70 e os 100 anos, estava a primeira idosa a ficar infetada, que estava internada no hospital, confirmou uma fonte da direção da IPSS ao JN, dando ainda conta da consternação pela situação e da "luta diária, constante permanente e desmesurável" do pessoal que ali trabalha.

No lar, há 23 utentes infetados, a maioria dos quais está assintomática e a cumprir o isolamento nas instalações da Casa de Repouso, além de 10 funcionários também com teste positivo, uns a recuperar em casa, outros na IPSS. "Todos os demais residentes se encontram bem e clinicamente estáveis, mas a verdade é que o vírus covid-19 nos surpreende em segundos e por isso todos os residentes continuam a ser monitorizados e acompanhados hora a hora pelos profissionais de saúde que nos acompanham", refere a mesma fonte.