"O fim de semana mais importante da história de Podence"

Esperam-se milhares de pessoas este domingo, em Podence, para assistir ao Entrudo Chocalheiro neste fim de semana que é "o mais importante da história" desta aldeia do concelho de Macedo de Cavaleiros, afirma o presidente da Junta de Freguesia, João Alves.

Não é caso para menos. Afinal, este é o primeiro Carnaval em que as festas ostentam a insígnia do Património Cultural Imaterial da Humanidade, conferida pela UNESCO a 12 de dezembro de 2019. O momento exige pompa e circunstância. Assim será, com a visita do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esta tarde, para atestar in loco a revolução que na última semana se operou na localidade para preparar o maior Entrudo Chocalheiro, cujo crescimento tem sido exponencial.

Tudo serve para tasquinhas