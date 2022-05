Pais contestam encerramento do jardim de infância de Podence

O anúncio do encerramento do Jardim de Infância da aldeia de Podence, em Macedo de Cavaleiros, no próximo ano letivo, por falta de segurança, revoltou os pais dos alunos, que querem que a escola se mantenha em funcionamento.

A instituição é frequentada por 14 crianças, dos três aos seis anos, sendo que apenas uma delas reside em Podence. Os encarregados de educação estão descontentes porque, com o encerramento do jardim de infância, muitos dos meninos serão obrigados a fazer longas viagens.

Ainda assim, o município de Macedo de Cavaleiros justifica a decisão alegando falta de segurança da escola devido ao aumento do número de turistas na aldeia. O argumento não convence os pais. A porta-voz dos encarregados de educação, Laura Pascoal, garante que não vão baixar os braços. "Segundo a sra. vereadora, há falta de segurança e eu pergunto quais são os turistas que estão a invadir a propriedade", referiu.

O encerramento obrigaria à deslocação das crianças para a sede de concelho, a cidade de Macedo de Cavaleiros, que fica a cerca de uma hora de viagem de algumas aldeias, como por exemplo Arcas.

Numa nota escrita do município, a vereadora da Educação, Sónia Salomé, explica que o fecho do jardim de infância de Podence "visa proteger o superior interesse das crianças", criando melhores condições de "proteção, segurança e sociabilização", argumentos que estiveram na base da proposta do Conselho Municipal de Educação de Macedo de Cavaleiros para o encerramento do jardim de infância. "O crescente número de turistas a visitar a aldeia, assim como a utilização de espaços comuns ao do jardim de infância, levantava sérias reservas à segurança" daquelas crianças", acrescenta o comunicado.

A vereadora refere ainda que "a intervenção feita no início do ano letivo para melhorar a eficiência energética daquele edifício se revelou insuficiente para criar melhores condições ao jardim de infância".