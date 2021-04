Patrick nasceu dentro da ambulância na A4

Glória Lopes Hoje às 13:01 Facebook

Os Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros ajudaram um bebé a nascer numa ambulância esta madrugada de segunda-feira.

Os Voluntários foram acionados cerca das 4 da manhã para uma emergência de obstetrícia na localidade de Olmos, no concelho de Macedo de Cavaleiros. "À nossa chegada deparamos com um possível parto eminente, rapidamente os nossos operacionais estabilizaram a parturiente e fizeram-se encaminhar para o Hospital de Bragança", explicou fonte da corporação,

Só que o pequeno Patrick não quis esperar e nasceu na ambulância em plena autoestrada A4, a caminho do Bloco de Partos do Hospital de Bragança. "Nasceu saudável, já por volta as 4.50 horas, dentro da ambulância dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros", garantem os bombeiros.

O parto foi realizado e acompanhado pelos bombeiros Joaquim Rodrigues e Adelino Pires, com o apoio da equipa da VMER (INEM) do Hospital de Bragança,

Mãe e criança estão bem de saúde e continuam a receber cuidados no Hospital de Bragança.