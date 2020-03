Piorou estado de saúde de emigrante infetado com a Covid-19

Fernando Pires Hoje às 15:10 Facebook

O emigrante de 66 anos, que tinha regressado de França, para a sua terra Natal, a aldeia de Lagoa, no concelho de Macedo de Cavaleiros, e que estava internado no hospital de Mirandela, desde a passada quarta-feira, depois de ter sido confirmado que estava infetado com o novo coronavírus, Covid 19, foi, ontem, transferido para a Unidade do Doente Crítico do Hospital de Bragança, porque o seu estado de saúde piorou nas últimas horas.

Refira-se que este caso está a provocar enorme preocupação junto das autoridades de saúde, tendo em conta o enorme volume de contactos que terá estabelecido nos dias anteriores ao seu internamento e que levou mesmo o presidente da câmara de Macedo de Cavaleiros a deslocar-se à aldeia de Lagoa e a apelar à população que se mantenha em casa.

Refira-se ainda que este caso foi determinante para a decisão da Delegada de Saúde Coordenadora da Unidade de Saúde Publica da Unidade Local de Saúde do Nordeste em obrigar os cidadãos que regressem do estrangeiro ao distrito de Bragança, a permanecer em isolamento profilático, pelo período de 14 dias a contar do dia de chegada.

A decisão foi anunciada na passada quinta-feira.

Atualmente, no distrito de Bragança, estão confirmadas oito pessoas infetadas pela Covid-19. Cinco registados em Bragança, dois em Mirandela e um em Macedo de Cavaleiros. Dois oito, dois estão internados, com sintomas graves, enquanto os restantes seis estão em isolamento profilático nas suas casas, a serem monitorizados pelas autoridades de saúde, dado que apenas apresentam sintomas moderados.

Sob vigilância das autoridades estão dezenas de pessoas que pertencem às redes de contactos dos infetados.