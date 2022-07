Praias do Azibo com mais areia para não perder visitantes

Glória Lopes Hoje às 10:14 Facebook

O Município de Macedo de Cavaleiros espera este ano milhares de veraneantes nas praias do Azibo e, para não os perder, apostou num aumento de cerca de 30% do areal.

Esta foi a alteração mais significativa, pois permite uma maior capacidade para que os utentes das praias possam instalar-se com mais distanciamento. Milhares de pessoas passam todos os anos pelas duas praias do Azibo, nomeadamente a da Fraga da Pegada e da Ribeira.

As praias incrustadas na Paisagem Protegida do Azibo são muito procuradas por pessoas de fora do distrito de Bragança, principalmente da Região Norte, mas há quem se desloque de mais longe. Ana Castro, por exemplo, viajou de Tomar para aproveitar "a calma do local, passear e apanhar sol".