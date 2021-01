Presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros testou positivo

JN/Agências Hoje às 21:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues, testou positivo à covid 19, apresentando "sintomas ligeiros" da doença, divulgou hoje a autarquia do distrito de Bragança.

A informação foi partilhada na página da rede social Facebook do município com a indicação de que, além do presidente da Câmara,"outros elementos do gabinete da presidência" também testaram positivo, sem especificar quantos.

De acordo com a publicação, o presidente da Câmara encontra-se "em confinamento domiciliário durante um período de dez dias, como decretado pela autoridade de Saúde local, e apenas regista sintomas ligeiros".

O município informa ainda que "já foram também identificados todos os potenciais contactos de risco e tomadas as medidas indicadas pelas autoridades de saúde".

"Por forma a garantir a segurança de todos os funcionários da autarquia irá proceder-se nos próximos dias à desinfeção das instalações provisórias dos Paços do Concelho", refere a publicação.

Por motivos de obras no edifício camarário, os serviços municipais estão a funcionar provisoriamente no Edifício SideUp, antigas instalações do Instituto Jean Piaget.

Devido ao foco de covid-19 entre os elementos do executivo municipal, "foi decretado o encerramento daquelas instalações, já a partir desta terça-feira e até final da semana".

PUB

Os serviços, informa ainda a autarquia, "retomam o funcionamento normal a partir da próxima segunda-feira".

O último boletim oficial das autoridades de Saúde, emitido sexta-feira, dava conta de que o concelho de Macedo de Cavaleiros registava 130 casos ativos de infeção pelo novo coronavírus.