Segunda morte por covid-19 na Santa Casa de Macedo de Cavaleiros

Uma mulher, com 97 anos, é a segunda vítima mortal por covid-19, numa semana, no lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Macedo de Cavaleiros, onde foi detetado um surto com cerca de 40 casos positivos.

Os cerca de 80 utentes da instituição já foram testados e os que têm diagnóstico positivo, todos com mais de 70 anos, foram isolados.

A incidência do vírus parece não abrandar no distrito de Bragança, onde, nas últimas 24 horas, foram apurados mais 245 casos positivos. O concelho de Macedo de Cavaleiros tem atualmente 205 pessoas infetadas.