Segundo caso de coronavírus em Macedo de Cavaleiros

Foi confirmado mais um caso de infeção por Covid-19 na aldeia de Lagoa, no concelho de Macedo de Cavaleiros

Trata-se de um homem de 83 anos que contactou com o primeiro caso confirmado na localidade, um emigrante de 66 que está desde sexta-feira nos cuidados intensivos. Também em Bragança, um novo caso deu positivo, o de uma profissional de saúde com 58 anos, que terá relação com o de outro homem residente na cidade, um doente oncológico de 72 anos, que está internando no Hospital de S. João, no Porto.

No distrito, são já nove os casos confirmados por coronavírus (dois doentes estão internados e os outros estão em isolamento no domicílio). Segundo fonte do Hospital de Macedo de Cavaleiros, há cerca de 20 casos suspeitos neste concelho e estão em vigilância todos relacionados com o do emigrante que se deslocou de França para Lagoa.

Chegou a ser levantada a hipótese de ser pedido o isolamento da aldeia de Lagoa, mas a decisão cabe ao Coverno após comunicação da autoridade de saúde pública distrital. "A comissão distrital de Proteção Civil sugeriu a ideia que eu defendi, dado o histórico epidemiológico dos contactos efetuados pelo infetado (emigrante)", referiu o presidente da Câmara de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues.