Sem o habitual desfile, Caretos "vão ficar à porta"

Com o impedimento de realizar o habitual desfile, devido à pandemia de covid-19, a Câmara Municipal de Lamego e a Junta de Freguesia de Lazarim propuseram a exposição dos tradicionais caretos "à porta da casa dos moradores".

"Devido à atual pandemia, este evento não descerá à rua para celebrar um dos festejos carnavalescos mais genuínos e tradicionais do país e recriar um ambiente de folia sem igual", disse a autarquia, numa nota publicada na página oficial de Facebook.

As entidades organizadoras do Entrudo de Lazarim divulgaram ainda que o evento vai ser assinalado de "forma simbólica", cumprindo todas as limitações impostas pelas autoridades de saúde.

