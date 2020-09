Vereadora da Câmara de Macedo de Cavaleiros demite-se

Glória Lopes Hoje às 13:37 Facebook

Sónia Salomé vai substituir Elsa Escobar, que renunciou ao cargo de vereadora da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros "invocando razões pessoais", informou o município.

Nos termos da lei Sónia Salomé passa a ser vereadora sem pelouros.

Elsa Escobar regressa de imediato às suas anteriores funções de docente no Agrupamento de Escolas Abade Baçal, em Bragança.

Sendo esta uma decisão pessoal, o presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, Benjamim Rodrigues, "enaltece e agradece todo o trabalho desenvolvido pela professora Elsa Escobar em prol da Educação, Cultura e Ação Social do nosso concelho, ao longo dos últimos três anos".

O autarca sublinha que "tudo continuará a fazer para atrair mais e melhor investimento económico para o concelho, mantendo-se empenhado no desenvolvimento do município e na execução do Orçamento e das Grandes Opções do Plano para o ano de 2020".

A vereadora da Cultura e vice-presidente da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros, Elsa Escobar, demitiu-se do cargo cerca de oito meses após a saída voluntária de Pedro Mascarenhas, que assumia a vice-presidência do município liderado pelo socialista Benjamim Rodrigues eleito em 2017.