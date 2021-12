Antigo Paço Episcopal ganha sala de exposições

Hoje às 14:28 Facebook

Twitter

Partilhar

A intervenção que converteu o Antigo Paço Episcopal de Miranda do Douro numa Estrutura de Acolhimento e Exposição da Concatedral vai ser inaugurada na quarta-feira.

A intervenção consistiu na recuperação do edifício e na construção de um novo. As obras foram anunciadas em 2017 com um investimento de cerca de 530 mil euros e com um financiamento de 85% de fundos comunitários, através do Programa Norte 2020, e a comparticipação nacional assumida pela Câmara Municipal de Miranda do Douro, segundo uma fonte da Direção-Regional de Cultura do Norte.

A Estrutura de Acolhimento é estreada pela exposição "Termus - Territórios Musicais", desenvolvida pelo Museu da Terra de Miranda e pelo Museo Etnográfico de Castilla y León, e vai ser apresentada a reedição do Cancioneiro Tradicional Mirandês, no âmbito do «Termus» projeto europeu de cooperação transfronteiriça.

As ruínas do antigo Paço Episcopal estão localizadas nas traseiras da antiga Sé Miranda do Douro, atual concatedral, tendo a sua construção começado em 1616.

A iniciativa está incluída na Operação Rota das Catedrais no Norte de Portugal, que visa promover e consolidar o projeto nacional, iniciado em 2009, através de um Acordo de Cooperação celebrado entre o Ministério da Cultura e a Conferência Episcopal Portuguesa, com a colaboração de seis diocese, nomeadamente Bragança-Miranda, Braga, Lamego, Porto, Viana do Castelo e Vila Real, com o objetivo de recuperar bem imóveis e móveis desses templos.