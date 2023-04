Bombeiros e GNR procuram jovem desaparecido em Miranda do Douro

JN/Agências Hoje às 14:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Bombeiros e GNR estão a realizar buscas, esta segunda-feira, na União de Freguesias de Sendim e Atenor, em Miranda do Douro, distrito de Bragança, para tentar localizar um jovem que terá desaparecido de casa, naquela localidade, na madrugada de domingo.

De acordo com o comandante dos Bombeiros de Sendim, Carlos André, o jovem, com cerca de 20 anos, terá desaparecido de casa naquela madrugada, tendo o alerta sido dado por volta das 20 horas de domingo, hora a que se iniciaram as buscas.

"O carro da família do jovem foi encontrado na estrada que liga Atenor a Sendim, a cerca de dois quilómetros desta vila. A viatura terá sido utilizada pelo rapaz", indicou Carlos André.

PUB

No terreno estão meios da GNR com binómios (homem/cão) e um drone, 11 bombeiros, apoiados por cinco viaturas, e populares que juntaram à operação de buscas para tentar localiza o rapaz desaparecido.