Chamadas para o 112 em Miranda do Douro vão parar a Espanha

Há mirandeses que ligam para o número de emergência e o telefonema é atendido em Zamora.

Ligar para o 112 e do outro lado da linha a resposta ser em espanhol começa a não ser surpresa para quem carece do serviço na União das Freguesias de Sendim e Atenor, em Miranda do Douro. O presidente da Junta, Aquilino Ginjo, garante que a situação é recorrente e que sucede mais no cais fluvial do Douro em Sendim, e, por vezes, em Atenor e Teixeira, duas localidades da freguesia, garantindo que nem as comunicações do SIRESP funcionam junto ao rio.

"Nas arribas do Douro, para onde vão muitos turistas, só se apanha a rede espanhola e já tem havido acidentes em que as pessoas ligam para o 112, número europeu de emergência, mas as chamadas foram atendidas em Espanha, que, depois, as reencaminha para o Porto e dali para o CODU em Bragança. "Atrasa o socorro, o que é perigoso", explicou o autarca. "Andamos a promover as arribas para o turismo e depois nem sequer temos acesso à rede móvel", lamentou Aquilino Ginjo, que já deu conta desses problemas ao presidente da ANACOM - Autoridade Nacional das Comunicações, João Cadete de Matos.