Colisão entre dois veículos ligeiros fez quatro feridos graves em Miranda do Douro

Quatro pessoas ficaram, na terça-feira, feridas com gravidade, na sequência de um choque entre duas viaturas ligeiras, na Estrada Nacional 218, que liga Miranda do Douro ao Santuário do Naso, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

"Temos a registar quatro feridos graves, que resultam do choque entre duas viaturas ligeiras. Um dos veículos, após o embate, acabou por capotar", disse o segundo comandante dos bombeiros de Miranda do Douro, Júlio Miguel.

Os feridos foram transportados para a Unidade Hospital de Bragança. O alerta foi dado às 13.15 horas.

No local estiveram 19 operacionais de duas corporações de bombeiros (Miranda do Douro e Vimioso), apoiados por oito viaturas, entre as quais a Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Mogadouro a que se juntou a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A GNR tomou conta da ocorrência.