Corrida de um homem contra três mulheres

Três dos aspirantes à Câmara de Miranda do Douro estão na reforma. Candidatos consideram que é "um processo natural"

Miranda do Douro destoa da generalidade dos concelhos portugueses, porque na corrida à câmara municipal as mulheres estão em clara maioria como cabeças de lista, contra apenas um candidato do sexo masculino.

Helena Barril, do PSD

Três partidos apostaram em mulheres na liderança de candidaturas. Helena Barril avança pelo PSD, Maria da Glória Jesus concorre pela CDU e Nazaré Batista abraça a lista do Chega. O socialista Júlio Meirinhos é o único homem. Situação quase idêntica de mulheres provavelmente só em Braga, onde avançam cinco contra três homens.

Nazaré Batista, do Chega

Miranda do Douro tem ainda outra particularidade: três candidatos já estão reformados. Maria da Glória Jesus e Nazaré Batista, ambas com 67 anos, e Júlio Meirinhos chega a essa idade em dezembro. A mais jovem é Helena Barril, de 51 anos, que exerce a sua atividade no serviço de Finanças local, e que não quer fazer bandeira da sua condição de mulher. "Não sou feminista. Acho que é um processo natural as mulheres na política, mas acho que podemos ter outra sensibilidade", explicou. Nas suas listas às freguesias tem outras duas mulheres na liderança.

Como "qualquer opositor"

Júlio Meirinhos encara as adversárias como qualquer opositor de outras campanhas [foi autarca de Miranda do Douro em 1979, com dois mandatos de três anos, e em 1990 foi reeleito e fez dois mandatos]. Nas suas listas vai-se além da paridade recomendada. "Os elementos que integram as nossas listas superam em muito as quotas de género exigidas por lei, por isso, garanto trabalhar com todas e todos", afirmou.

Nazaré Batista, antiga empresária, candidata-se porque quer "uma câmara transparente, democrática e ao serviço de quem paga". Na radiografia que faz do concelho, lamenta "a maior desestruturação das famílias e a maior taxa de divórcio do que a média nacional, a menor taxa de natalidade e a maior taxa de mortalidade infantil, e ainda o maior aumento do envelhecimento".

O JN não conseguiu falar com Maria da Glória de Jesus .