Criada plataforma online para venda de sabores mirandeses

Com um investimento de 4500 euros anuais, a Câmara Municipal de Miranda do Douro conseguiu criar uma plataforma de comércio online que permite a venda de produtos produzidos neste concelho para ajudar a mitigar os efeitos da pandemia covid-19 na economia local.

Trata-se do "Merc@do de Sabores e Saberes Mirandeses" que alarga assim o mercado mais vasto e que resulta de uma parceria entre o município e a Medidata, com a colaboração da ACIMD (Associação Comercial e Industrial de Miranda do Douro) e da Sabores de Miranda (Associação de Produtores Gastronómicos das Terras de Miranda).

"Neste contexto adverso, o município reconhece que a necessidade de empreender adquire uma nova dimensão e aposta na criação de uma plataforma de comércio electrónico, por forma a dar uma resposta concreta a produtores, artesãos e comerciantes da região", informou a autarquia mirandesa.

A adesão e o acesso à plataforma serão gratuitos, onde se permitirá adquirir produtos variados de diferentes fornecedores, de modo a simplificar o procedimento de compra, mesmo para quem tem apenas conhecimentos básicos de informática.

O projeto vai ser escalonado e desenvolver-se em diferentes fases, por forma a incorporar diversas valências de acordo com as necessidades dos interessados, que pretendam aceitar o desafio do marketing digital. Nesta primeira fase serão privilegiados os produtos locais, os tradicionais e aqueles de âmbito regional que vão ao encontro da identidade mirandesa e são característicos do comércio local.

"Diante do período de incertezas que a economia atual presencia, derivado das restrições impostas inerentes à pandemia da Covid-19, as atividades comerciais estão condicionadas e torna-se evidente as dificuldades sentidas no que respeita ao escoamento dos produtos, em especial nas regiões de interior mais despovoadas e dependentes dos visitantes", acrescentou a fonte.

A plataforma encontra-se em fase final de operacionalização mas estará disponível em breve.