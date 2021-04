Escola em Miranda do Douro encerrada devido a surto

JN/Agências Hoje às 14:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A Escola Básica de Palaçoulo, no concelho de Miranda do Douro, foi encerada devido a um surto de covid-19 que atingiu um professor e seis dos oito alunos, disse esta quarta-feira o presidente do Agrupamento de Escolas.

"Tudo começou no fim de semana, após a docente ter dado positivo para covid-19. De imediato, a entidade de Saúde Púbica resolveu testar professores, alunos, funcionários e familiares diretos dos alunos para tentar cortar os elos de transmissão da infeção. Durante o processo, foram detetados seis alunos infetados [pelo SARS-CoV-2, que provoca a covid-19]", explicou à Lusa António Santos.

Segundo o responsável, esta escola do distrito de Bragança está encerrada e os alunos estão em regime de ensino à distância acompanhados pelos respetivos professores.

Quanto ao jardim-de-infância, "que fica num espaço separado, mas com alguns serviços em comum, está em funcionamento", frisou.

"Foram testados todos os professores (num total de quatro), uma auxiliar e uma educadora de infância e todos deram negativo para a infeção. Os familiares também foram testados, mas desconheço os resultados", vincou António Santos.

A freguesia de Palaçoulo tem cerca de 400 habitantes, segundo fonte da Junta de Freguesia.