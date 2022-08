Festival Intercéltico de Sendim com entrada grátis

O Festival Intercéltico de Sendim regressa esta sexta-feira e sábado a Miranda do Douro, com entrada grátis em todas as iniciativas.

O Intercéltico é um dos festivais mais antigos do país e um dos poucos que aposta na música folk e celta. Durante dois dias, o palco do evento estará montado na vila de Sendim, depois de as edições de 2020 e 2021 terem sido canceladas devido ao contexto pandémico.

A iniciativa conta com arruadas de gaiteiros mirandeses e com um cartaz de artistas ibéricos, nomeadamente o Parbo, oriundos da Galiza, La Musgaña e Vanessa Muela, de Castela e Leão, Guieldu, das Astúrias. A cultura portuguesa está representada pelos Trasga, Bando do Rei Pescador, Manuel Guimarães, Carlos Zíngaro e os Cataventos.

A iniciativa conta ainda com a exposição "Adriano Correia de Oliveira-80 anos", na Casa da Cultura de Sendim.