Homem ferido em despiste de carro que caiu numa ravina

Um homem de 28 anos ficou ferido, esta noite de quinta-feira, na sequência do despiste de uma viatura na cidade de Miranda do Douro, que depois caiu numa ravina, com uma altura de 10 metros, na zona do rio Fresno.

Segundo André Carvalho, adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Douro, "a vítima foi transportada para o Hospital de Bragança".

O despiste ocorreu na Nacional 218, que atravessa a cidade, numa zona onde já aconteceram outros acidentes de viação, nomeadamente com vítimas mortais. "Trata-se de um local que carece de uma proteção mais segura", referiu André Carvalho.

O socorro foi prestado por 11 operacionais, apoiados por três viaturas.